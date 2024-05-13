〈美股早盤〉市場靜待通膨報告出爐 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 21:37

美股主要指數周一 (13 日) 開高，投資人靜待本周即將公布的通膨報告，以尋找有關聯準會 (Fed) 政策路徑的線索。美債殖利率、美元指數下滑。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.6%。

所有人的目光都將集中在定於本周二 (14 日) 公布的美國生產者物價指數 (PPI) 上，而第二天將公布 4 月份消費者物價指數(CPI)。上周數據顯示，在通膨居高不下的情況下，美國經濟正在放緩，這對利率前景構成了挑戰。

Jefferies International 歐洲首席經濟學家 Mohit Kumar 表示：「我們需要一個催化劑來打破利率區間，或改變我們對風險資產的看法。本周公布的美國 CPI 數據可能是潛在的催化劑。」

另一方面，斯托克歐洲 600 指數 (Stoxx Europe 600) 變化不大，此前創下今年 1 月以來的最佳單周漲幅，市場對歐洲央行 (ECB) 最快將於下個月放鬆政策持樂觀態度。

亞洲市場方面，中國將於本周五 (17 日) 開始，發售第一批超長期特別主權債券，以籌集資金支持經濟，發債規模達 1 兆元人民幣 (1,380 億美元)。具體而言，中國今年計畫至 11 月底前完成發行 3,000 億元 20 年期、6,000 億元 30 年期和 1,000 億元 50 年期的特別公債。

Franklin Templeton 投資長 Sonal Desai 表示，中國的「成長前景有些模糊」。他說：「無論誰在 11 月的美國總統大選中當選，我們都將看到美中貿易緊張局勢升級。」

大宗商品方面，國際油價上漲，因市場樂觀認為中國的公債計畫可能提振經濟成長，交易員評估石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 在即將召開的政策會議上同意延長供應限制的意願。另外，鐵礦和銅價格漲幅擴大。

截至台北時間周一（13 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 415.07 美元

根據英國《金融時報》(FT) 周一 援引知情人士消息報導，歐盟正就微軟在視訊會議上應用程式 Teams 加大反壟斷調查力道，很快就會對這家軟體巨擘提出正式指控。該監管機構擔心微軟可能透過技術和定價手段限制視訊會議產業的公平競爭。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 187.63 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一表示，已對亞馬遜旗下自動駕駛公司 Zoox 展開調查，此前配有該公司自駕系統的 SUV 發生兩起急煞追撞事故。據了解，NHTSA 收到兩起搭載 Zoox 自駕系統的豐田 Highlander SUV 行駛時意外急煞事故通知後，當局的缺陷調查辦公室 (ODI) 便展開初步調查。

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價上漲 0.03%，至每股 149.95 美元

消費者健康產品公司嬌生公司在周一提交的一份文件中表示，該公司將在債轉股交易中出售其分拆公司 Kenvue (KVUE-US) 的全部 1.823 億股股票。Kenvue 在 5 月初公布的財報中，第 1 季獲利超越華爾街的預期，但表示將在全球裁員 4%，並進行投資以發展其主要品牌。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

根據最新的 Markets Live Pulse(MLIV)調查，輝達 (NVDA-US) 等大型科技股作為人工智慧 (AI) 熱潮的受益者，也是當前最炙手可熱的領域，對投資人而言已不僅是對創新的押注，而且可能是避險通膨的工具。調查顯示，46% 的受訪者表示，數十年來一直是避險之選的黃金仍被視為抵禦物價上漲風險的最佳保障。但近三分之一的人表示，科技巨擘是他們的首選。