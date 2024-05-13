傳微軟將面臨歐盟反壟斷指控 視訊會議軟體Teams有害市場競爭

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 20:09

根據英國《金融時報》(FT) 周一 (13 日) 援引知情人士消息報導，歐盟正就微軟 (MSFT-US) 在視訊會議上應用程式 Teams 加大反壟斷調查力道，很快就會對這家軟體巨擘提出正式指控。該監管機構擔心微軟可能透過技術和定價手段限制視訊會議產業的公平競爭。

儘管微軟上月讓步，將在歐洲和全球範圍內將 Teams 與 Office 等其他軟體進行分拆，但歐盟官員仍不滿足，認為這家科技巨擘的行動遠遠不夠。

Teams 的競爭對手擔憂，微軟會讓自有產品提高與 Office 生態的適配度，同時透過定價策略消減用戶選擇其它視訊會議軟體的動機。資料不可攜性也讓現有 Teams 用戶難以轉投其它替代品。

此舉代表歐盟監管機構與微軟長達十年的休戰即將結束。上一次雙方對峙是在 2013 年，當時微軟因未遵守在 Windows 中移除捆綁瀏覽器 IE 的決定而被罰款 5.61 億歐元。

如果最終被認定違反歐盟反壟斷法，微軟可能面臨高達其全球年營收 10% 的巨額罰款。 2023 會計年度，微軟營收為 2,120 億美元。

知情人士透露，歐盟委員會可能在未來幾周內對微軟正式提出指控，不過微軟仍有機會在最後關頭作出讓步，以避免被正式立案。

截稿前，微軟對此拒絕置評，但重申將「繼續與歐盟委員會保持接觸，傾聽市場關切，尋求有利於歐洲客戶和開發者的實際解決方案」。