自動駕駛車輛事故頻傳 亞馬遜旗下Zoox遭NHTSA調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 20:05

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (13 日) 表示，已對亞馬遜 (AMZN-US) 旗下自動駕駛公司 Zoox 展開調查，此前配有該公司自駕系統的 SUV 發生兩起急煞追撞事故。

據了解，NHTSA 收到兩起搭載 Zoox 自駕系統的豐田 Highlander SUV 行駛時意外急煞事故通知後，當局的缺陷調查辦公室 (ODI) 便展開初步調查。NHTSA 表示，兩起意外事故中，摩托車與急煞的汽車碰撞，導致機車騎士輕傷。

目前該機構已證實，在車禍發生前，每輛搭載 Zoox 系統的汽車都在自駕模式行駛，而兩起事故皆在白天發生，且都在 Zoox 系統設計運行的區域內。

根據 NHTSA 周一公布的文件顯示，此次調查涉及約 500 輛汽車。Zoox 和不在此次調查範圍內的豐田汽車均未置評。