自動駕駛車輛事故頻傳 亞馬遜旗下Zoox遭NHTSA調查
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 20:05
美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (13 日) 表示，已對亞馬遜 (AMZN-US) 旗下自動駕駛公司 Zoox 展開調查，此前配有該公司自駕系統的 SUV 發生兩起急煞追撞事故。
據了解，NHTSA 收到兩起搭載 Zoox 自駕系統的豐田 Highlander SUV 行駛時意外急煞事故通知後，當局的缺陷調查辦公室 (ODI) 便展開初步調查。NHTSA 表示，兩起意外事故中，摩托車與急煞的汽車碰撞，導致機車騎士輕傷。
目前該機構已證實，在車禍發生前，每輛搭載 Zoox 系統的汽車都在自駕模式行駛，而兩起事故皆在白天發生，且都在 Zoox 系統設計運行的區域內。
根據 NHTSA 周一公布的文件顯示，此次調查涉及約 500 輛汽車。Zoox 和不在此次調查範圍內的豐田汽車均未置評。
NHTSA 最近一直在對駕駛輔助系統和更先進的自動駕駛汽車進行更嚴格的審查。自上月以來，該機構已對特斯拉 (TSLA-US) 的 Autopilot 和福特汽車 (F-US) 的 BlueCruise 展開調查，並於去年底對通用汽車公司 (GM-US) 的自動駕駛部門 Cruise 展開調查。
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