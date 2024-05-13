萬海4月自結數維持獲利 EPS 0.84元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-13 17:47
貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (13) 日應證交所要求，公告 4 月自結稅後純益達 23.52 億元，年增幅 1050.6%，每股純益(EPS)0.84 元，延續第一季以來的獲利動能。
萬海 4 月合併營收 101.08 億元，年增 24.32%，稅後純益 23.52 億元，年增 1050.6%，EPS 0.84 元，第二季獲利展望受到投資人的關注。
而日前萬海公布第一季合併營收 276.18 億元，年增 8.06%，稅後純益 46.23 億元，成功較去年第四季轉盈，優於市場預期。
據上海航交所公告的最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期強彈 365.16 點至 2305.79 點，增幅多達 18.82%，一口氣創 2022 年 9 月下旬以來新高。
法人分析，紅海危機影響航商船舶周轉率，效應已逐漸從長程線擴散至近程航線，第二季整體海運市況維持偏熱。
萬海指出，受中東地緣政治緊張影響，船舶周轉率下降，再搭配景氣回溫，預期營運穩健好轉。
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