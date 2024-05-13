聖暉*攜玉山銀行強化留才 開辦員工持股信託

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-13 15:38

無塵室機電大廠聖暉 *(5536-TW) 今 (13) 日宣布，與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約，透過定期定額存入員工信託專戶，讓員工轉化公司股東，激勵同仁向心力，與公司共同創造良好績效與營運發展。

聖暉 * 指出，公司響應 ESG 永續經營，增進員工福利、協助員工規劃退休財源，依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自提，而公司相對提撥 100% 以上的獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理。

聖暉 * 看好，透過定期定額存入員工信託專戶，讓員工轉化公司股東，激勵同仁向心力，與公司共同創造良好績效與營運發展，此舉亦等於額外加薪，希望藉由持續提升聖暉 * 員工福利，達到留才與攬才效果，長期累積投入的金額，也有助於保障員工退休生活。

聖暉 * 表示，此次將借重玉山銀行在員工持股信託業務的全方位服務經驗，協助公司員工信託持股制度規劃，達到永續經營與幸福企業精神，加大員工的退休後能量儲備，並同享獲利成長果實，進而提升整體凝聚力，奠定公司長期永續經營，讓員工及公司共創雙贏局面。

聖暉 * 強調，員工是企業永續最重要資產及夥伴，因此聖暉 * 將擴大獎酬制度，營造員工幸福職場，全方位照顧同仁福利，致力打造「安心、安全、樂業、樂活」職場環境，併同提升員工認同感；同時，由公司及福委會共同策畫多元福利活動，如國內外旅遊、家庭日、社團活動、年節禮券及電影票等多種福利制度，期望照顧員工並吸納更多優秀人才加入。

聖暉 * 4 月營收 24.5 億元，月增 15%，年增 9%，主要受惠於半導體體系及中國區域工程認列；累計前 4 月營收達 79.3 億元，年增 1%。