萬海迎1.3萬TEU大船 將投入美東航線

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 於 1 月 16 日完成 13100TEU 系列船舶第 7 艘「WAN HAI A13 涵春輪」交船典禮，萬海表示，此艘新船將投入亞洲 - 北美東岸航線營運，同系列船舶未來尚有 6 艘待竣工交付。

涵春輪由三星重工巨濟船廠打造，交船後隨即啟程至上海港，將投入亞洲 - 北美東岸航線營運。

涵春輪是萬海與南韓三星重工簽訂的 13100TEU 系列船舶第 7 艘，同系列船舶未來尚有 6 艘待交；涵春輪全長 335 公尺，寬 51 公尺，最大吃水 16 公尺，設計船速可達 22 節，配備新型主機，採用如全平衡扭曲球型舵、螺槳前的預旋流裝置等環保節能設計，有助於在航行中減少阻力，達到節能省油的成效。

萬海進一步說明，此系列船舶皆建置智能船舶系統，並取得「智能船舶」(Smart Ship Notation) 認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形。

由於目前紅海危機並無明顯趨緩跡象，葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 表示將擴大在紅海海域的攻擊目標，各國商船持續繞行好望角航線，而隨著歐洲線缺艙的外溢效益，美國線運價快速攀升，上周美西線、美東線運價分別狂飆 43%、47.88%。

遠東到美西每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 最新報價為 3974 美元，周漲 1199 美元，美東也飆至 5813 美元，漲 1882 美元，由於國際政經局勢難料，市場正持續關注海運運價的走勢。