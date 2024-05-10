〈航運指數〉歐美航線運價狂飆漲2成！SCFI衝上近20個月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-10 16:44

上海航交所今 (26) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期強彈 365.16 點至 2305.79 點，增幅多達 18.82%，一口氣創 2022 年 9 月下旬以來新高，反映四大長程航線運價連袂飆漲，歐美線漲幅在 20% 上下。

歐洲線本周運價較上一期飆升 569 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2869 美元，漲幅高達 24.74%。

地中海線每 TEU 來到 3915 美元，飆漲 680 美元，漲幅 21.02%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價飆升 901 美元至 5562 美元，漲幅 19.33%，美西線每 FEU 報價 4393 美元，上漲 791 美元，彈升 21.96%。

貨攬業者指出，儘管海運市場大量新船交付，今年運力供過於求趨勢仍未改變，但閒置船隊的增幅不大，從 3 月的 0.7% 僅上升至 0.9%，主要是因船公司繞行好望角，消化了 5-9% 的艙位。