台驊投入共享辦公室租賃 顏益財：不排除投資新創

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-13 13:13

貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 成立 T3CO(韻驊股份有限公司) 投入台北市信義區共享辦公室租賃市場，台驊董事長顏益財表示，此舉為資產活化，目標打造出共享空間品牌，長期並為台驊挹注房地產增值效益，也不排除對新創公司進行投資。

顏益財表示，觀察到近年共享辦公室非常風行，尤其在台北市信義計畫區，最重要的是，可藉此舉引導更多的新創公司和 AI 特殊先進技術進駐，未來也不排除對於具備技術和前景的新創公司進行投資。

顏益財進一步提到，韻驊成立主要為取得穩定租金收益並扶植新創產業，每年確定可貢獻的投資報酬率約 2%，租用率達到 75% 就可以損平，若滿租，一年營業額可做到 2700 萬元，在損平不排除再增加據點。