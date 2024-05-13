中能風場完成首座風機安裝 邁向今年如期完工併網

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-13 19:58

中鋼 (2002-TW) 轉投資的中能發電今 (13) 日宣布，中能離岸風電計畫 (中能風場) 首座風力發電機已於近日成功完成安裝，象徵風場邁向如期併網的重要里程碑。

中鋼總經理暨中能發電董事長王錫欽表示，中能風場不僅是台灣本土化比例最高的風場，也期許能盡速為台灣的再生能源開發做出實質貢獻，首座風機的成功安裝更為風場如期於 2024 年完工奠定堅實基礎。

中能風場位於彰化外海，共預計安裝 31 座 Vestas V174-9.5MW 離岸風力發電機，併聯商轉後預估每年可發電逾 11 億度，年減碳潛力達 55 萬噸。

此次成功完成首座風機包括中能團隊、計畫股東中鋼公司與哥本哈根基礎設施基金（CIP），風機運輸與安裝承包商台船環海風電工程、Fred. Olsen Windcarrier、風機系統商 Vestas 及其下包商上緯、天力、永冠、華城電機、華新麗華等夥伴的通力合作。