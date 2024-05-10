欣陸投控首季EPS0.12元 營建工程Q1底營收存量再創新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 17:50
欣陸投控 (3703-TW) 今 (10) 日公布 2024 年第一季財報，單季稅後純益爲 9660 萬元，季減約 78.68%，年減 54.84%，每股純益 0.12 元，欣陸統計顯示 ，截至第一季底，營建工程事業的營收存量為 1012 億元，創新高，相當於該事業體 2023 年合併營收的 4.9 倍。
欣陸投控 2024 年第一季營收 61.61 億元，毛利率 9.13%，季減 5.18 個百分點，年減 3.62 個百分點，單季稅後純益爲 9660 萬元，季減約 78.68%，年減 54.84%，每股純益爲 0.12 元。
欣陸投控指出，2024 年第一季營收 61.61 億元較去年同期減少 7.6%，主係不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少，抵銷環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營收成長 54.3% 之表現；營業毛利率較去年同期減少 3.62 個百分點，主係不動產開發事業認列海外成屋存貨跌價損失。在營收及毛利率較去年同期減少之下，造成欣陸投控 2024 年第一季的營業淨利和稅後純益均較去年同期減少。
欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量，其中，營建工程事業的營收存量於第一季再創歷史新高。截至 2024 年第一季底，營建工程事業的營收存量為 1,012 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 4.9 倍；不動產開發事業的營收存量為 132 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 1.8 倍；環境工程及水資源處理事業的在營收存量為 685 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 14.3 倍。
欣陸投控將在 5 月 13 日召開線上說明會，提出對營運的展望。
欣陸旗下大陸建設 2023 年預計將推案 4 筆，總銷估約 177 億元。同時，大陸建設並將照計劃處分琢豐 1-9 樓旅館樓層，此一出售案並已經委由商仲 CBRE 公開標售，底價爲 41.5 億元，將在 6 月 12 日開標，欣陸將公開標售的此一台北市蛋黃區資產，目前由寒舍 (2739-TW) 集團旗下品牌「寒居酒店」租用經營中。
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