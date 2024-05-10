三大法人同步買超234億元 重金砸向海空運輸和金融股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 18:33

5 月 10 日集中市場外資買超 168.05 億元；投信買超 59.77 億元；自營商買超 6.90 億元，三大法人合計買超 234.73 億元。而在期貨市場，外資在台指期交易口數淨額爲多單 2345 口，未平倉合約口數淨額爲空單 14869 口。

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