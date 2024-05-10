三大法人同步買超234億元 重金砸向海空運輸和金融股
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 18:33
台股今 (10) 日收盤大盤指數以上漲 148.07 點或 0.72% 作收，收盤指數報 20708.84 點，成交值爲 4343.37 億元，盤中資金輪動快速，三大法人同步買超 234.73 億元。華航 (2610-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮航 (2618-TW)、長榮 (2603-TW) 等海空運輸股，以及金融股都是外資強力買超的標的
5 月 10 日集中市場外資買超 168.05 億元；投信買超 59.77 億元；自營商買超 6.90 億元，三大法人合計買超 234.73 億元。而在期貨市場，外資在台指期交易口數淨額爲多單 2345 口，未平倉合約口數淨額爲空單 14869 口。
5 月 10 日集中市場外資買超較多的個股爲，華航、陽明、開發金、長榮航、華南金、新光金、英業達、長榮、光寶科、國泰金；5 月 10 日集中市場外資賣超較多的個股爲，華通、至上、友達、聯電、神達、大同、中環、中租 - KY、裕民、中石化。
5 月 10 日集中市場投信買超較多的個股爲，聯電、陽明、中信金、長榮、裕民、宏碁、慧洋 - KY、大聯大、佳世達、旺宏、聯強；5 月 10 日集中市場外投信賣超較多的個股爲，至上、群創、文曄、國建、統一、緯創、台灣大、光寶科、大同、華泰。
5 月 10 日集中市場自營商買超較多的個股爲，長榮航、華航、陽明、國泰金、台積電、長榮、英業達、榮運、廣達、裕民；5 月 10 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，華通、鴻海、大同、華南金、裕隆、威盛、中石化、啟碁、永崴投控、東元。
台股集中市場今天也收周線，上漲 378.52 點或 1.86%，周 K 線連三紅，且本周量能較上周放大。資深分析師簡伯儀說，5 月 10 日台股集中市場指數早盤以上漲百點開出 ，台股今天收周線量增收紅，周線連三紅的走勢，加上技術指標偏多，將有助多頭再攻堅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇