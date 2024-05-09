〈台股開盤〉鴻海、聯發科力挺撐盤 衝高至 20754點後上下沖洗
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-09 09:39
台股今 (9) 日呈現高檔震盪，開高後馬上翻黑，最低跌至 20661.26 點，不過在聯發科以及鴻海力挺之下，台股再度翻紅，最高漲至 20754.01 點，持續站穩所有均線，預估成交量 5200 億元。
觀察今天權值股表現，雖然台積電 (2330-TW) 跌 0.25%，不過聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 成為今天台股撐盤要角，聯發科漲 0.91%，鴻海更是大漲 2.65%，股價最高來到 174.5 元，股價寫 16 年新高。台達電 (2308-TW) 漲 0.78%，日月光 (371--TW) 跌 0.66%，大立光 (3008-TW) 維持平盤。
群益科技高息成長 (00946) 今天掛牌，重押鴻海與聯發科，持股權重分別為 10.99%，以及 9.01%，聯發科與鴻海大漲，帶動 00946 今天沒有破發，上漲 0.3%。
個股方面，穎漢 (4562-TW)、帝寶 (6605-TW) 及新麗 (9944-TW) 亮燈漲停，訊舟 (3047-TW)、新日興 (3376-TW)、晟銘電 (3013-TW)、台通 (8011-TW)，以及奇偶 (3356-TW) 等皆漲逾半根停板。
美股四大指數方面，道瓊指數上漲 172.73 點或 0.44%，收 39056.39 點；那斯達克下跌 29.8 點或 0.18%，收 16302.76 點；標普 500 指數下跌 0.03 點或 0%，收 5187.67 點；費城半導體指數上漲 5.50 點或 0.12%，收 4790.38 點。
台指期夜盤小跌 2 點或 0.01%，終場以 20513 作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.76%，聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.63%，日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.48%，中華電 ADR(CHT-US) 則漲 0.62%。
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