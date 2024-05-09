〈台股開盤〉鴻海、聯發科力挺撐盤 衝高至 20754點後上下沖洗

台股今 (9) 日呈現高檔震盪，開高後馬上翻黑，最低跌至 20661.26 點，不過在聯發科以及鴻海力挺之下，台股再度翻紅，最高漲至 20754.01 點，持續站穩所有均線，預估成交量 5200 億元。

美股四大指數方面，道瓊指數上漲 172.73 點或 0.44%，收 39056.39 點；那斯達克下跌 29.8 點或 0.18%，收 16302.76 點；標普 500 指數下跌 0.03 點或 0%，收 5187.67 點；費城半導體指數上漲 5.50 點或 0.12%，收 4790.38 點。