〈台股盤後〉聯發科強漲帶動 翻紅小漲46點 收最高20700點

台股今 (8) 日早盤震盪後翻紅，終場在聯發科 (2454-TW) 強漲半根下，收在今日最高點 20700.51 點，小漲 46.98 點，持續站穩所有均線，並靠攏前高 20883 點，成交金額 4190 億元，與昨日相近。