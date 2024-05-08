〈台股盤後〉聯發科強漲帶動 翻紅小漲46點 收最高20700點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 14:03
台股今 (8) 日早盤震盪後翻紅，終場在聯發科 (2454-TW) 強漲半根下，收在今日最高點 20700.51 點，小漲 46.98 點，持續站穩所有均線，並靠攏前高 20883 點，成交金額 4190 億元，與昨日相近。
權值股多在平盤附近游走，台積電 (2330-TW) 終場小漲，守住 800 元大關，鴻海 (2317-TW) 收在平盤，聯發科推最新旗艦晶片天璣 9300 + 獲市場肯定，大漲 4.73%，收在 1095 元，一舉站回季線大關，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 與中信金 (2891-TW) 也支撐大盤走勢。
市場焦點鎖定 AI 概念股，指標股廣達 (2382-TW) 上漲超過 2%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 也都上漲表態，PCB 族群也同步走強，健鼎 (3044-TW)、耀華 (2367-TW) 雙雙飆上漲停板，欣興 (3037-TW) 漲幅也達 3%。
重電族群也隨 520 即將到來，買盤積極卡位，指標股華城 (1519-TW) 暴漲超過 8%，大同 (2371-TW)、士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW)、中興電 (1513-TW) 漲幅都超過 2%，拉出長紅棒，族群走勢凌厲。
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