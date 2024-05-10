〈台股開盤〉大漲逾百點衝高至20702點 貨櫃航運股揚眉吐氣
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 09:25
晶圓代工龍頭的台積電 (2330-TW) 仍是市場焦點，開盤後並大漲 10 元或 1.13%，報 806 元，也帶動台北股市集中市場早盤開高一度大漲漲逾 120 點，加權股價指數 20582.12 點開出 ，指數在反彈的高檔震盪，市場專家指出，台股今天收周線可望量增收紅，周線連三紅的走勢將助多頭攻堅。
台股集中市場今天加權股價指數以 20582.12 點開出，預估今天集中市場全場成交值 3567 億元。今天早盤半導體、AI 伺服器的廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 表現偏弱、緯創 (3231-TW) 表現偏強勢，電子股成交值占大盤 60% ，早盤貨櫃航運股揚眉吐氣。
資深分析師簡伯儀說，5 月 10 日台股集中市場指數早盤以上漲百點開出 ，台股今天收周線可望量增收紅，周線連三紅的走勢將助多頭可望攻堅。
今晨美股主要指數收盤表現來看，道瓊指數上漲 331.37 點，或 0.85%，收 39,387.76 點。那斯達克指數上漲 43.51 點，或 0.27%，收 16,346.26 點。S&P 500 指數上漲 26.41 點，或 0.51%，收 5,214.08 點。費城半導體指數下跌 30.61 點，或 0.64%，收 4,759.77 點。NYSE FANG + 指數下跌 23.94 點，或 0.24%，收 10,135.70 點。台積電 ADR 收盤下跌 0.56%。
台北股市在電子權值股方面，除台積電之外，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 表現強勢，開盤股價上漲。貨櫃航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 走勢也強，其中以萬海強漲逾 8% 最為強勢。同時，金融股指數早盤也上漲 1.14%。
就個股業績來看，統一 (1216-TW) 公布最新財報，2024 年第一季稅後純益爲 55.34 億元，季增約 2.54 倍，年增 10.6%，創歷史同期新高，每股純益爲 0.97 元。
統一 2024 年第一季營收 1587.56 億元，毛利率 32.58%，季增 1.26 個百分點，年增 0.1 個百分點，稅後純益爲 55.34 億元，季增約 2.54 倍，年增 10.6%，創歷史同期新高，每股純益爲 0.97 元。
AI 概念股金像電 (2368-TW) 首季財報顯示，2024 年第一季歸屬母公司淨利約 12.17 億元，未受季節因素與工作天數減少影響，季增 8.7%，並年成長 1.83 倍。每股純益為 2.5 元，創歷年同期新高。金像電並且指出，第二季接單狀況佳，對 2024 年營運成長展望維持不變。但早盤金像電下跌 2.77% 或 5.5 元。
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