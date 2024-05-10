〈台股開盤〉大漲逾百點衝高至20702點 貨櫃航運股揚眉吐氣

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 09:25

晶圓代工龍頭的台積電 (2330-TW) 仍是市場焦點，開盤後並大漲 10 元或 1.13%，報 806 元，也帶動台北股市集中市場早盤開高一度大漲漲逾 120 點，加權股價指數 20582.12 點開出 ，指數在反彈的高檔震盪，市場專家指出，台股今天收周線可望量增收紅，周線連三紅的走勢將助多頭攻堅。

資深分析師簡伯儀說，5 月 10 日台股集中市場指數早盤以上漲百點開出 ，台股今天收周線可望量增收紅，周線連三紅的走勢將助多頭可望攻堅。

今晨美股主要指數收盤表現來看，道瓊指數上漲 331.37 點，或 0.85%，收 39,387.76 點。那斯達克指數上漲 43.51 點，或 0.27%，收 16,346.26 點。S&P 500 指數上漲 26.41 點，或 0.51%，收 5,214.08 點。費城半導體指數下跌 30.61 點，或 0.64%，收 4,759.77 點。NYSE FANG + 指數下跌 23.94 點，或 0.24%，收 10,135.70 點。台積電 ADR 收盤下跌 0.56%。

統一 2024 年第一季營收 1587.56 億元，毛利率 32.58%，季增 1.26 個百分點，年增 0.1 個百分點，稅後純益爲 55.34 億元，季增約 2.54 倍，年增 10.6%，創歷史同期新高，每股純益爲 0.97 元。