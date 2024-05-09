〈台股盤後〉台積電衰尾 跌139點收在最低點20560點 五日線險失守

台股今 (9) 日呈現高檔震盪，早盤在聯發科與鴻海力挺下，最高漲至 20754.61 點，但隨後走低翻黑，且尾盤遭遇賣壓，台積電帶頭下挫，終場跌 139.74 點或 0.68%，以 20560.77 點最低點作收，收在最低點，勉力守住五日線，仍持續站在所有均線之上，成交量 4180.13 億元，與昨日相近。