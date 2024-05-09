〈台股盤後〉台積電衰尾 跌139點收在最低點20560點 五日線險失守
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-09 13:57
台股今 (9) 日呈現高檔震盪，早盤在聯發科與鴻海力挺下，最高漲至 20754.61 點，但隨後走低翻黑，且尾盤遭遇賣壓，台積電帶頭下挫，終場跌 139.74 點或 0.68%，以 20560.77 點最低點作收，收在最低點，勉力守住五日線，仍持續站在所有均線之上，成交量 4180.13 億元，與昨日相近。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 跌 0.75%，聯發科 (2454-TW) 收平盤，鴻海 (2317-TW) 小漲 0.59%，台達電 (2308-TW) 也小漲 0.62%，聯電 (2303-TW) 收平盤。日月光 (3711-TW) 跌 1.66%，大立光 (3008-TW) 跌 1.34%。
航運族群今天表現亮眼，航運三雄漲勢最為強勁，萬海 (2615-TW) 強攻漲停鎖住 58 元，陽明 (2609-TW) 漲逾半根停板，長榮 (2603-TW) 也有超過 2% 的漲幅。其他如裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、台航 (2617-TW) 以及中航 (2612-TW) 也都有 1 至 3% 的漲幅。
AI 族群今天也有所表態，緯穎 (6669-TW)4 月營收報喜，漲 2.3%，華碩 (2357-TW) 漲 3.6%，廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 與宏碁 (2353-TW) 也都有表現。
個股部分，台南 (1473-TW)、奇偶 (3356-TW)、艾姆勒 (2241-TW)、高興昌 (2008-TW)、穎漢 (4562-TW) 及帝寶 (6605-TW) 等漲停。至上 (8112-TW) 跌停，文曄 (3036-TW) 跌逾半根停板。
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