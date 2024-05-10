統振首季稅後純益年增64% 每股純益達0.93元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 20:37

統振 (6170-TW) 在金融科技、流通事業兩大事業營運穩健放大，推升 2024 年 1-3 月營收至 7 億元，創 7 季以來新高，季增 13.43%，年成長 28.83%，今 (10) 統振公布第一季財報稅後純益 9148 萬元，季增 1,466.67%、年增 64.91%，每股純益達 0.93 元。。

同時，統振 2024 年的單月營收向上趨勢不變，4 月營收 2.8 億元，創 16 個月來新高，月增 4.02%，年增 47%，1-4 月累計營收 9.27 億元，年增幅 31.31%。

統振 2024 年第一季營收 7 億元，毛利率 30.39%，季減 2.53 個百分點，年增 3.24 個百分點，單季稅後純益 9148 萬元，季增 1466.67%、年增 64.91%，每股純益達 0.93 元。。

統振表示，2024 年第一季兩大事業體之營收比重分別為金融科技與通訊 76.85%、流通 23.15%，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下，效益逐步展開，創造 2024 年第一季 App-QuickPay 會員人數持續攀高，挹注金融科技第一季營收繳出年增 58.03%，貢獻公司 2024 年第一季的獲利能力增進。

根據勞動部最新統計數據指出，2024 年 3 月底產業及社福移工人數達 76.34 萬人，較 2023 年 12 月底增加 1.32％，移工匯款市場規模可觀，統振已建立金融科技行動 APP 串接便利商店及國外金融機構的完整網絡，做到外籍移工僅需簡單 4 個步驟 (下載 APP、註冊會員、下 APP 匯款指示、超商繳款) 即可完成便利的匯款程序，且款項一般在 1 個小時內即可到國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款過往需長達 1 至 2 天匯回該國家的時間差，從目前累計有效 QuickPay 總會員數已攀新高。

統計顯示，累計今年前 4 月移工匯款業務所匯出金額已達新台幣 125.65 億元、年增 56.61％來看，凸顯統振深獲台灣多數外籍移工高度肯定與信賴。

統振看好台商回流將推動外籍移工需求的人數增加，以及政府簽證放寬引進外籍移工等之趨勢明確，憑藉長達 24 年經營移工電信預付卡市場的經驗，持續積極拓展公司布局金融科技的移工匯款業務更多市場占有率 ，一方面，透過軟硬體的升級、客服效能的提升，強化與海外金融機構系統化的介接效率，以及持續與合作夥伴深化外籍移工國外小額匯兌 QuickPay 多樣性業務內涵，致力建立更完整、多元、友善的金融科技環境，完整生活 Q 生態系，並運用包括定期手續費優惠、電影發行商傳影互動合作推廣等，拉高 QuickPay 的品牌力，推進統振在台灣外籍移工匯款的市佔率提升。