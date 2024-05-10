〈上銀法說〉訂單短交期為主暫不調整報價 卓文恒正向看今年營運成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 16:27

上銀 (2049-TW) 今 (10) 日召開法人說明會，由董事長卓文恒親自主持，目前訂單能見度約 2.5-3 個月，市況尚不明朗，客戶多下短交期的訂單，今年暫時不會調整產品價格，希望持續拉升毛利，全年營運持正面看待，維持成長的目標。

上銀於法說會上公布今年第一季財報，營收 55.06 億元，季減 4%、年減 4%，主要受到中國農曆春節假期工作天數較少影響，以及去年同期基期較高所致；稅後純益 3.95 億元，季增 19%、年減 11%，每股稅後純益 (EPS) 1.12 元。

觀察營業毛利狀況，第一季毛利率為 28.9%，季增 5 個百分點、年減 9 個百分點。卓文恒指出，首季毛利率較前一季上升，主要是去年底為了爭取量大的客戶，有祭出專案性降價，因此對當季毛利造成一些影響，不過，今年首季價格已經回穩。

外界關注今年是否有機會進一步漲價，對此，卓文恒表示，「今年還看不到漲價的時機點」，因此暫時不會調整價格，希望持續拉升毛利率，展望第二季，要觀察設備稼動率的狀況，若訂單回升，將對毛利成長有助益，對於全年營收仍持正面看法，希望維持成長表現。

對於同業線軌傳出漲價的消息，卓文恒說，要進一步去了解哪些是漲價品項，目前公司業務所接觸到的範圍，都尚未聽到漲價的消息，不確定是否為某家業者某些規格有做調整。

有關目前訂單能見度，卓文恒說明，原先訂單能見度約 3 個月左右，但 3、4 月適逢清明連假工作天數較少，因此有安排加班，消化掉一些訂單了，所以降至 2.5-3 個月左右。

卓文恒認為，去年歷經一整年的消化庫存，客戶今年開始陸續回補，但都不會下較大的量，未來景氣並沒有說非常明朗，客戶傾向收到訂單後，下比較短交期的單，因此，無法預估接下來訂單能見度如何，目標希望維持年營收成長，目前看來還是滿有機會的。

對於整體工具機景氣，卓文恒認為，最懷狀況已過，後續要觀察國際情勢，包括戰爭、通膨等因素，至於後續成長復甦力道有多強，尚不明朗，但景氣應該是往上走。

就區域別來看，上銀亞洲地區的營收占比較前一季下滑 5 個百分點，降至 59%，歐洲則上升 5 個百分點，來到 30%。以產品別來看，上銀線性滑軌首季營收 35.59 億元，滾珠螺桿 10.1 億元，工業機器人 3.95 億元，三大主要產品線均較前一季下滑。