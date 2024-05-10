美元指數續徘徊105上方！路透： 強勢美元正削弱美企獲利樂觀情緒

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 14:04

美元指數今 (10) 日小幅走升 0.07% 至 105.3，持續徘徊在一周高點以上，但這也讓許多美國企業面臨到一個原先未預料到的問題，也就是美元不斷走強。

《路透社》報導，許多市場參與者認為，投資人和聯準會 (Fed) 都預期今年將降息，美元將會下跌，但事實上，美元過去三年走升約 16%。

雖然這一升幅反映美國經濟的相對實力，但對一些美國企業來說卻是個問題。強勢美元令跨國公司將海外獲利換成美元的成本更高，同時也損害出口商的產品競爭力，企業也必須投入資源實施避險策略，來抵銷美元升值對獲利的侵蝕。

根據美國銀行全球研究部估計，總而言之，美元年度升幅若達 10%，標普 500 指數企業獲利就會減少約 3%。

美元最近一季走強之際，正值企業獲利強勁成長。根據 LSEG IBES 數據，標普 500 指數中逾八成成分股已公佈今年首季財報，這些公司獲利料成長 7.8%，高於 4 月預期的 5.1%。儘管如此，從蘋果、IBM 到 P&G 等企業仍提到強勢美元是不利因素。

可口可樂在最近一季財報中提到 9% 的匯率逆風，3M 也說強勢美元對調整後利潤率的負面影響高過預期 0.6 個百分點，蘋果亦稱外匯對季度營收的負面影響接近 4 個百分點。

財務和金融解決方案公司 Kyriba 資深副總裁 Andrew Gage 表示，強勢美元引起極大恐慌，各大企業財務長均要求他們的團隊成員更努力地管理匯率風險。

美元走漲受到美國經濟走強推動，美國經濟走強削弱人們對 Fed 今年降息幅度的預期，期貨市場數據顯示今年將降息約 50 個基點，年初時的預測為 150 多個基點。因此，美債殖利率高於許多其他經濟體的公債殖利率，增強了美元相對於其他貨幣的吸引力。