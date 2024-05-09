天作之合！大摩：輝達有AI晶片 特斯拉有最強AI應用

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 09:04

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 上個月報告曾指出 「特斯拉面臨獲利壓力，因此仍存在激烈爭論…… 這種商業模式跨越了從汽車到 (人工智慧) 和機器人的鴻溝。」

「壓力這個詞太輕描淡寫了。 特斯拉預計在 2024 年每股獲利約為 2.70 美元，而兩年前的普遍預期是每股 6.40 美元。 更激烈的電動車競爭、更高的利率以及老化的產品線使得特斯拉的處境變得更加困難。」

這就是主要關注汽車業務的分析師看跌特斯拉股票的原因。 伯恩斯坦分析師 Toni Sacconaghi 近日報告中寫道，汽車業競爭過於激烈，人工智慧 (AI) 技術的突破恐侵蝕特斯拉在機器人和自動駕駛汽車技術方面的明顯優勢。

「我們更傾向於認為特斯拉是一家汽車公司。」Sacconaghi 寫道。 他對特斯拉股票的評級為「賣出」，目標價為 120 美元，該價格下公司估值約為 3800 億美元。

大摩的 Jonas 則恰恰相反，他是華爾街為數不多的明確將特斯拉汽車業務和其它業務分開評估的分析師之一。

Jonas 對特斯拉汽車業務的估值為每股 62 美元，總計約 2000 億美元。 他表示，特斯拉固定電池供電業務的價值為每股 38 美元，汽車供應鏈和保險業務的價格為每股 44 美元，此外，與自動駕駛技術相關的業務 (特斯拉利用 AI 對其 進行培訓) 每股價值 166 美元，總計市值 5,310 億美元。

所有這些加總起來，就得到了華爾街最高的 310 美元目標價，該價格將使特斯拉的估值接近 1 兆美元。

Jonas 認為特斯拉不僅僅是一家汽車公司，他也不認為特斯拉的 AI 領先地位會被侵蝕。 該分析師周四報告指出，特斯拉「最近完成了 10 億英里的自動駕駛服務。」

自動駕駛里程日積月累， 等到 2030 年，Jonas 預測特斯拉汽車每天都會行駛 10 億英里。 「從我們與 AI 專家的談話來看，這樣一個龐大的數據集可能是機器學習和神經網路訓練的一大優勢。」他寫道。

特斯拉可望成輝達晶片最大客戶 重心自汽車轉至 AI 應用

所有的駕駛資料都需要由電腦處理。 雖然特斯拉已經開發了自己的內部運算能力 Dojo，但仍然可能採用其所能獲得的所有算力。 摩根士丹利分析師 Joe Moore 認為，特斯拉可能會成為輝達 AI 晶片的最大客戶。

輝達 (NVDA-US) 擁有 AI 運算所需的晶片，特斯拉 (TSLA-US) 則可能擁有殺手級的 AI 應用——訓練汽車自動駕駛。

Jonas 寫道: 「特斯拉備受期待的… 機器人計程車日可能會提供一些重要的線索，表明其商業模式正在轉變，經營重點將從供應日益過剩的電動汽車行業轉移」。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾在 X 上發文，稱特斯拉將於 8 月 8 日推出一款機器人計程車。 馬斯克和他的經理將努力解釋特斯拉距離實現完全自動駕駛有多近，其在競爭中的領先地位是什麼，以及這對特斯拉的財務報表意味著什麼。