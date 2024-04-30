雲端AI基礎設施需求火熱 分析師喊買輝達：這檔無腦跟進就對了！
鉅亨網編譯許家華 2024-04-30 08:20
華爾街諮詢機構 Melius Research 分析師 Ben Reitzes 在最新研究報告指出，輝達 (NVDA-US) 就是一檔該「無腦買進」的股票。
他的觀點是，大型雲端運算公司對人工智慧 (AI) 基礎設施的資本支出預算迅速增長，因此繼續持有 AI 應用晶片領先供應商股票相當有道理。
Reitzes 周一重申輝達股票「買進」評級，並將目標價自 1000 美元上調至 1125 美元，該股周一小升 0.03%，收每股 877.57 美元，意味隱含漲幅約 28%。
無獨有偶，他的論點與《巴隆》商周本周對科技股發布的基本主題類似，即微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的資本支出預算龐大且不斷增長，這對 供應 AI 基礎設施的公司是大利多。
「這是一場淘金熱，大型雲端公司是市場對輝達 GPU 需求的基礎，未來幾年他們在晶片上的支出比我們先前預期還高出 20%。」Reitzes 寫道。
Reitzes 示，雲端供應商正積極嘗試創建通用人工智 (AGI)，即有感知能力的軟體，可以做人類做不到的事情，為了做到這一點，各家企業「瘋狂」地花錢，最終希望「瘋狂地賺錢」。
邏輯很清楚。
「微軟需要為 Copilot 等工具提供最好的 AI。谷歌也需要為搜尋提供最好的 AI，否則恐大難臨頭....Meta 也需要為廣告提供最棒的 A 工具，同時為用戶創建最好的 AI 助理 / 工具，以利將用戶變現。亞馬遜需要像微軟一樣進行投資，不僅要重塑其雲端運算，還要促進其零售和廣告業務。」Reitzes 寫道。
Reitzes 上調了輝達 2024 財年至 2027 財年的營收和獲利預測。
- 美國企業扮創新推手 美股依然獨占鰲頭？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇