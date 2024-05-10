華爾街分析師：勿低估iPhone成長潛力 蘋果還有上漲空間

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-10 08:45

隨著各大科技公司接連宣布在生成式人工智慧 (AI) 領域的布局，華爾街一直在觀察蘋果在這方面的回應，以及其在中國的市占率。

目前 iPhone 仍是蘋果最大的營收來源。其上季為蘋果貢獻 459.6 億美元的收入，較總營收 907.5 億美元的一半多出一點點，但低於市場預期，且較去年同期下滑 10%，原因是通膨和中國競爭加劇打擊銷售。

不過，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，投資人不應低估 iPhone 在未來五年繼續實現成長的能力。

談到開發中市場，Daryanani 表示，即使價格較高，新興市場仍更偏好 iPhone，這為蘋果帶來拓展新市場的機會，且假設在未來五年，開發中國家的高階智慧手機市場再次翻倍成長，可望為 iPhone 整體潛在市場帶來可觀的收入。

Daryanani 指出，在價格和 AI 方面，蘋果具有優勢，客戶更渴望購買價格較高的 Pro 和 Pro Max 機型，這對蘋果營收來說是一項正面要素。

再者，市場仍在等待搭載生成式 AI 功能的新一代 iPhone 的最新消息，若蘋果在 6 月的 WWDC 開發者大會上宣布，可望成為另一項積極因素。

Daryanani 給予蘋果「優於大盤」(Outperform)的評等，目標價為 220 美元，意味著比起周四 (9 日) 收盤價還有約 20% 的上漲空間。蘋果今年迄今下跌 4.7%，但過去 12 個月來漲了 5.6%。