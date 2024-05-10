Fed戴莉：限制性政策需要更多時間才能發揮作用

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-10 06:22

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四 (9 日) 表示，利率正在抑制經濟，但可能需要「更多時間」才能讓通膨回到央行的目標。

戴莉在喬治梅森大學梅卡圖斯中心 (Mercatus Center) 受訪時稱：「我們的政策具限制性，但可能需要更多時間來讓通膨降溫。」此番發言呼應了聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上月 16 日的言論。

戴莉表示，近期數據顯示物價壓力在年初有回升的狀況，這也說明了為何官員們在確信通膨獲得控制之前無法宣告勝利。

她還說，未來幾個月的通膨走向，以及央行應該採取何種應對措施，目前仍存在很大不確定性。戴莉是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的輪值投票委員。

上述言論凸顯出，在對通膨持續回落至 2% 目標更有信心之前，Fed 官員情願繼續保持利率穩定。

Fed 首選的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，3 月年增 2.7%，高於經濟學家預期，並較前三個月回升。自去年 7 月以來，Fed 官員持續將利率維持在 5.25% 至 5.50% 的目標區間。鮑爾上周表示，降息仍在考量範圍內，但時間點還不確定。

美國近期公布一連串高於預期的通膨數據，令投資人對今年的降息預期降溫，現在市場預估今年將降息一到兩次。