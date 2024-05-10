〈紐約匯市〉美失業金申領人數登8個月高點 美元貶、英鎊自低點回升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-10 05:47

在經濟數據顯示美國就業市場出現更多疲軟跡象後，美元指數周四 (9 日) 走貶。英鎊自稍早低點反彈，英國央行 (BoE) 周四維持利率不變，但也為降息敞開大門。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.31%，報 105.22。

美國公布上周初領失業金人數增加 2.2 萬，至 23.1 萬人，為去年 8 月底以來最高水平，高於經濟學家預期的 21.5 萬。在此之前，美國上周公布 4 月非農報告遜於預期，且 3 月職位空缺降至三年低位。

市場參與者將就業市場疲軟視為消費者開始放緩支出，連帶使通膨降溫的跡象。即將在下周出爐的美國經濟數據包含最新消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 以及零售銷售。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「今日上午，在初領失業金數據超出預期後，殖利率和美元匯率確實出現了本能反應。」

Schamotta 認為，失業金報告部分受到季節性因素影響，導致數值上升，但近期數據似乎表明美國經濟成長正在減速，若下周的 CPI、PPI 及零售銷售數據連續下滑，則可能干擾長期主導市場的美國例外主義交易。

今年對貨幣政策有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四表示，她認為勞動力市場非常健康，但通膨還是太高。此番言論對美元走勢影響不大。

在美國公布經濟數據後，英鎊走強，截稿前升 0.2% 至 1.2523 美元。英國央行在稍早會議中為降息鋪路，一度令英鎊貶至逾兩周低點。

英國央行貨幣政策委員會周四以 7 比 2 的表決結果，決議將政策利率維持在 5.25% 的 16 年高點不變，但結果比預期更鴿派，因央行副總裁藍斯登 (Dave Ramsden) 這次加入支持降息的一方，且央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，降息幅度有可能超出投資人預期。

隨著日本央行官員的鷹派觀點幫助緩解日元貶勢，日元止貶回升，截稿前小漲 0.04%，至 155.44 日元兌 1 美元。

日本央行公布 4 月政策會議摘要顯示，理事會成員的立場壓倒性轉向鷹派，許多人呼籲穩定升息，日元匯價盤中一度升至 155.16 日元。

日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 表示，央行將密切關注日元近期貶勢，若日元匯價變動對通膨產生重大影響，則不排除採取貨幣政策行動。

然而，德意志銀行外匯研究主管 George Saravelos 認為，只要日銀認為沒有實現政策正常化的急迫性，日元的基本面就不會改變。

其他貨幣方面，歐元升近 0.3% 至 1.0781 美元，自前兩日貶勢中回升。澳幣漲逾 0.5% 至 0.6615 美元。

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