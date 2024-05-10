傳OPEC月報不再公布全球石油需求展望 以OPEC+預測為重

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-10 02:30

路透周四 (9 日) 援引兩名知情人士消息報導，石油輸出國組織 (OPEC) 將停止在每月石油報告中公布全球對其原油需求的計算，轉而專注更廣泛的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 對石油需求預測。

報導指出，OPEC 在月報中對原油需求的預估是分析師和交易員是為油市強弱的一個指標，該組織在月報中會公布其對全球原油需求預估，稱作「Call on OPEC」(COO) 或「OPEC Call」，係指 OPEC 要達成全球原油供需平衡的產量，也等於全球原油需求量減去非 OPEC 成員國的供給量。

然而，知情人士透露往後 OPEC 將暫停自己原油需求預測，轉向以 OPEC + 的預測為主，這一變化反映 OPEC 成員國與其他更廣泛的生產國在集體決定石油供應方面的長期合作。媒體表示，之後將從「Call on OPEC」改成「「Call on OPEC+」。

據了解，從本月開始，OPEC 只會給出《合作宣言》(DoC) 成員國對原油需求的預估。DoC 是 OPEC + 的正式名稱，由 12 個 OPEC 成員國和 10 個非成員國組成，其中俄羅斯是最大生產國。

其中一名知情人士透露，OPEC + 對原油需求預測現在更為重要，因為 DoC 是目前石油市場合作的框架。對此，OPEC 並未立即回應置評請求。

在去年年底安哥拉退出後，OPEC 原油的市占率降至 27%，為數十年來的最低點。根據路透計算，OPEC + 原油的市占更大，約為 41%，如果包括所有類型的石油，占比還會更高。

2014 年至 2016 年石油供應過剩導致價格下跌，並促使 OPEC 和非 OPEC 國家自 2001 年以來首次共同努力削減產量並支持市場，DoC 於 2016 年成立。

OPEC 成立於 1960 年，根據其章程其主要目標是「協調和統一成員國的石油政策」，成員們向理事會和其他委員會任命官員。

然而，OPEC + 沒有永久性總部，是一個不太正式的聯盟，這使得那些不希望加入 OPEC 的國家更容易與之合作。