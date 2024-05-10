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習近平會匈牙利總理 宣布中匈提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 09:00

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中國國家主席習近平周四在布達佩斯總理府與匈牙利總理奧班舉行會談。（圖：新華社）

中國國家主席習近平周四（9 日）在布達佩斯總理府與匈牙利總理奧班（ Viktor Orban）舉行會談，兩國領導人宣布，將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。

據《央視》報導，習近平指出，當前中匈關係正處於歷史最好時期。中匈全面戰略夥伴關係保持高水準發展，兩國政治互信不斷加深，各領域合作取得豐碩成果，樹立了建立新型國際關係的典範。

他說，今年是中匈建交 75 周年，中匈關係發展迎來新的重要契機。兩國要繼續做互信互助的好朋友、合作共贏的好夥伴，以建立新時代全天候全面戰略夥伴關係為契機，為兩國合作注入新的強大動力，為兩國人民開創更加美好的明天。

習近平強調，中方讚賞匈方長期堅定奉行對華友好政策，在涉台、涉港、人權等問題上旗幟鮮明堅定支持中方。中方堅定支持匈牙利走符合本國國情的發展道路，願同匈方築牢政治互信，加強兩國政府、立法機構、政黨交流，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切。

他認為，中國式現代化一定會為世界各國帶來更多機遇，歡迎匈牙利成為中國式現代化道路上的同行者。中方願同匈方加強兩國發展戰略對接，發揮好中匈政府間「一帶一路」合作委員會等機制作用，有序推進基礎設施、綠色能源等領域合作，按期完成匈塞鐵路建設。積極拓展清潔能源、人工智慧等新興領域合作。

習近平說，去年年初，他復信匈中雙語學校學生，鼓勵兩國青少年共同傳承發展中匈友好事業。雙方要繼續支持兩國語言教學，加強人文交流。中方願同匈方加強多邊溝通協作，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，維護國際公平正義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，為推動構建人類命運共同體作出積極努力。

習近平指出，歐洲是多極世界中的重要一極，是實現中國式現代化的重要夥伴。希望匈方作為今年下半年歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。中國－中東歐國家合作具有強大內生動力，希望匈方繼續發揮重要作用，推動中國－中東歐國家合作更好造福各國人民。

奧班表示，匈方不會忘記中方在匈牙利遭遇困難時及時提供寶貴支持，將繼續堅定不移做中國的「鐵桿」朋友，支持中方維護自身核心利益和正當權利。匈方過去、現在、將來都堅定恪守「一個中國」原則。

奧班說，匈中共建「一帶一路」取得巨大成功，為匈牙利創造了就業、改善了民生。匈方希望同中方繼續在「一帶一路」框架內推進匈塞鐵路等大型基礎設施項目合作，加強經貿、新能源等領域合作，歡迎更多中國企業赴匈投資合作。

匈方不認同所謂「產能過剩」或「去風險」等說法。匈方深化對華合作的決心堅定不移，不會受到任何力量的干擾。

此外，兩國領導人就烏克蘭戰爭深入交換了意見。習近平強調，始終致力於勸和促談，願繼續同有關各方一道，為早日實現和平做出積極努力。

會談後，兩國領導人共同見證交換共建「一帶一路」、經貿、投資、科技、文化、農業等領域雙邊合作文件。
 






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