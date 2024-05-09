〈財報〉中國消費者信心低迷 中芯國際上季淨利大減近7成

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-09 23:50

中國半導體製造商中芯國際 (0981-HK)(688981-CN) 周四 (9 日) 公布第一季 (截至 3/31) 財報，由於中國宏觀經濟不景氣，該季淨利不及市場預期。

根據財報，中芯國際第一季營收年增 19.7% 至 17.5 億美元，優於市場預期的 16.9 億美元、淨利年減 68.9% 至 7,180 萬美元，低於市場預期的 7,680 萬美元。

另外，該公司第一季毛利報 2.397 億美元，低於去年同期的 3.047 億美元、毛利率報 13.7%，低於去年同期的 20.8%，也不及去年第四季的 16.4%。

圖：中芯國際財報

有分析指出，中芯國際生產的半導體廣泛用於智慧型手機、家電和電子汽車等產品，但中國國內對這些產品的需求一直不溫不火。另外受房地產市場長期低迷的影響，中國上一季消費者信心依然疲軟。

中國信息通信研究院 (China Academy of Information and Communications Technology, CAICT) 的最新月度報告顯示，3 月份中國智慧型手機出貨量下降 6.2%，為連續第二個月下降。儘管如此，中芯國際在今年晚些時候仍有望替華為生產高階晶片提振營收成長，該公司預估第二季 (截至 6/30) 營收將成長 5% 至 7%。

華爾街分析師認為，中芯國際今年可能會看到華為的人工智慧 (AI) 和智慧型手機晶片訂單增加一倍，儘管該公司仍將面臨生產挑戰，包括美國商務部長雷蒙多在內的美國官員也多次表示，華為和中芯國際無法大規模生產先進晶片。

由於華為的 AI 伺服器晶片和新的麒麟 9010 晶片需求強勁，中芯國際今年的高級製程節點收入可能會翻倍。麒麟 9010 晶片將替華為新的智慧型手機旗艦機型 Pura 和 Mate 系列提供動力。然而，由於光刻工具生產產量的挑戰，收入的成長可能只會提高毛利的低個位數百分比。