台中市府攜統一旗下太子建設打造太子置地廣場BOT案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 18:19

台中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉 (BOT) 案於今 (9) 日正式簽約，由台中市經濟發展局長張峯源代表市府簽約，統一 (1216-TW) 集團太子建設 (2511-TW) 投資逾 5.62 億元。這也是統一繼拿下台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案簽約後在台中另一重大投資。

台中市經發局指出，此案特許期 50 年，統一企業集團太子建設著眼大里區發展可期，藉由太子實業公司穩健營造及建築實力投資以「大里之森」為商場建築設計理念，興建地下三層至地上五層「太子置地廣場 - 大里館」，預計投資金額 5.62 億元以上。

台中大里區人口已成長突破 20 萬人，躍升為台中市人口第三大行政區，為滿足地方民眾消費需求及紓解停車不足問題，積極匯聚地方民意，最終促成由經發局主政大里市七合併開發廣二用地。此案位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。經發局依促參法相關規定積極招商、成功引資，開啟市府與民間投資人公私協力契機，成功招商市場用地興建營運移轉案。

BOT 案投資方太子大里杙實業董事長林宏俊表示，為了投資本案，他親自造訪現場多次，了解地方民眾需求，專案公司引用大里地區古地名「大里杙」，代表了融入在地，並期盼營運後成為大里新地標；在地新里里里長何世琦亦表示，大里地區昔日相當繁華，清朝時期除廣為熟知的一府 (台南)、二鹿 (鹿港)、三艋舺 (萬華) 之後，還有四竹塹 (新竹)、五諸羅 (嘉義)、六大里杙 (大里)，可見大里在中部地區的代表性。

台中市經發局指出，統一集團此投資案也為市府財政創造收益，特許期 50 年，市府可收取土地租金約 5,270 萬元，房屋稅、營業稅及營所稅約 3.06 億元；權利金含開發權利金 200 萬元、定額權利金 2,000 萬元及營運權利金約 3.06 億元，統一更承諾提供台中市民 200 個以上就業機會，為企業投資台中創造新典範。