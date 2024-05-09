台中市府攜統一旗下太子建設打造太子置地廣場BOT案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 18:19
台中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉 (BOT) 案於今 (9) 日正式簽約，由台中市經濟發展局長張峯源代表市府簽約，統一 (1216-TW) 集團太子建設 (2511-TW) 投資逾 5.62 億元。這也是統一繼拿下台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案簽約後在台中另一重大投資。
台中市經發局指出，此案特許期 50 年，統一企業集團太子建設著眼大里區發展可期，藉由太子實業公司穩健營造及建築實力投資以「大里之森」為商場建築設計理念，興建地下三層至地上五層「太子置地廣場 - 大里館」，預計投資金額 5.62 億元以上。
台中大里區人口已成長突破 20 萬人，躍升為台中市人口第三大行政區，為滿足地方民眾消費需求及紓解停車不足問題，積極匯聚地方民意，最終促成由經發局主政大里市七合併開發廣二用地。此案位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。經發局依促參法相關規定積極招商、成功引資，開啟市府與民間投資人公私協力契機，成功招商市場用地興建營運移轉案。
BOT 案投資方太子大里杙實業董事長林宏俊表示，為了投資本案，他親自造訪現場多次，了解地方民眾需求，專案公司引用大里地區古地名「大里杙」，代表了融入在地，並期盼營運後成為大里新地標；在地新里里里長何世琦亦表示，大里地區昔日相當繁華，清朝時期除廣為熟知的一府 (台南)、二鹿 (鹿港)、三艋舺 (萬華) 之後，還有四竹塹 (新竹)、五諸羅 (嘉義)、六大里杙 (大里)，可見大里在中部地區的代表性。
台中市經發局指出，統一集團此投資案也為市府財政創造收益，特許期 50 年，市府可收取土地租金約 5,270 萬元，房屋稅、營業稅及營所稅約 3.06 億元；權利金含開發權利金 200 萬元、定額權利金 2,000 萬元及營運權利金約 3.06 億元，統一更承諾提供台中市民 200 個以上就業機會，為企業投資台中創造新典範。
太子建設去年拿下台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案的為最優申請人，並已完成正式簽約，太子建設方面爲此一 BOT 案並設立專案公司太子崇德實業與台中市政府完成簽約，預計於 2028 年完工營運。
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