〈房產〉新竹5大熱門住宅申貸路段 由關埔重劃區這條路奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 11:11

新竹地區房價走高，台灣房屋根據聯徵中心申貸件數資料，統計 2023 年新竹縣市 5 大熱門路段，由位於關埔重劃區的「埔頂三路」以 276 件奪下冠軍，全年申貸量是第二名旭光一路 137 筆的兩倍，而竹北光明六路為 131 筆，以些微差距拿下第三名。

由統計資料顯示，這新竹的前五名申貸熱門路段中，平均鑑估值較高的為第 5 名的「新竹縣竹北市興隆路五段」1760 萬元，其餘熱門購屋路段平均鑑估值為 1000~1200 萬元之間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新竹科學園區就業人數高達 17 萬人，登記廠商數超過 400 間，園區總產值超過 1 兆元，在大量就業機會與人口紅利帶動下，創造新竹縣市的房市剛性需求。2023 年新竹房市前五大熱門申貸路段雖然分屬不同商圈或重劃區，不過還是圍繞著竹科園區，顯示就業人口仍是房市鐵票，而這些路段不乏因為有新案交屋，形成貸款熱度最高的地方。

台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫指出，「新竹市埔頂三路」位於竹科門戶的關埔重劃區，距離新竹科學園區僅一路之隔，附近商店林立，又有美式大型賣場進駐，生活機能相當成熟，成為竹科新貴、首購族購屋的首選路段。而之所以成為 2023 年新竹縣市申貸熱門路段，主要是因為該路段有「竹科潤隆」等大社區交屋潮，因 4、5 年前的預售時期，不乏單價 2-3 字頭、總價帶 1000 萬元上下的小宅交易，因此頗受年輕新貴或置產族青睞。不過在購屋需求推升下，該路段的新成屋最新成交單價來到 60-65 萬元，預售屋也將近 8 字頭，已成為新竹縣市最高貴的蛋黃區路段之一。

新竹熱門購屋路段申貸第二名是位於二重埔商圈的「竹東鎮旭光路一段」，與第四名田新重劃區的「新埔鎮福德街」，均受惠於蛋黃區的高房價外溢效應，加上環境舒適、交通便利，不論是前往新竹科學園區或台元科學園區，車程都僅約 10-20 分鐘，卻享有「房價省一半」的購屋優勢，去年因分別有「星都匯 AB 區」、「竹科臻邦」的新社區交屋申貸潮，因此也算是新竹小資熱門購屋路段。