〈房產〉建案仍遭信用管制不利箝制 全台房市首季建照發照量下探低點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-03 10:31

年初適逢總統大選、央行升息、國際政經局勢變化等因素造成房市建案觀望，房仲業者彙整內政部最新資料，全台 2024 年第一季住宅類建照核發數量達 2 萬 4338 戶，為 2018 年以來最低。但首季住宅類使照核發宅數達 3 萬 1320 戶，則為歷年同期最高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，房市雖說延續去年底「新青安」貸款熱度，不過土建融管制仍在，且央行各界預測將進入升息循環，使得建商推案腳步較為趨緩。

依內政部統計，全台今年第一季住宅類建照核發數量達 2 萬 4338 戶，為 2018 年以來最低的數量。其中，減幅最大為新北市，新北第一季住宅類建照數約 3125 戶，與去年同期大減 6 成；反觀台北市，住宅類核發建照數達 3110 戶，已與新北市相差無幾，且與去年同期相比，大增 39%。

徐佳馨分析，今年第一季建照核發數量大減，主因為年初房市詭譎多變，雖前有「新青安」加熱低總價案場買氣，不過 3 月央行突喊升息，加上土建融限縮的因素仍在，且建商在近年多頭時的推案剩餘餘屋仍有待去化，種種原因之下，沖淡開發商繼續興建的意願。另北市建照數量正成長。

徐佳馨說，台北市過去受限素地稀缺，新案稀少，但近年來都更、危老議題火熱，加上地方與中央政府無不積極鼓勵改建，北市正式進入「大都更時代」，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

使照方面，據內政部資料，全台首季住宅類使照核發宅數達 3 萬 1320 戶，為歷年同期最高。其中，新北市表現則最為突出，第一季住宅類使照核發量達 4090 戶，與去年同期相比大增 1.4 倍。