新潤首季EPS0.87元 今年擬推北士科及青埔兩新案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 18:53

建商新潤興業 (6186-TW) 今 (8) 日公布最新財報，2024 年首季稅後純益 1.3 億元，季減約 58.91%，年增 2.72 倍，每股純益 0.87 元，新潤 2024 年計畫推出北士科住宅大樓案「士科大院.」，總銷達 120 億元，同時，也將在桃園青埔高鐵特區推案，同時，新潤年將有 5 筆建案完工，合計總銷 130 億元。

新潤 2024 年首季營收 9.68 億元，毛利率 25.61%，季增 4.3 個百分點，年減 3.27 個百分點，稅後純益爲 1.3 億元，季減約 58.91%，年增 2.72 倍，每股純益 0.87 元。

新潤 2024 年預計有 5 筆建案完工，合計總銷 130 億元，將使全年業績優於去年。其中總銷 23 億元「新潤 A5」正展開交屋，第二季業績將有望較首季更佳；而下半年陸續有 4 筆個案完工。