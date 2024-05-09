比特幣跌破6.2萬大戶逆勢買進 全球五大「鯨魚」有哪些人？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-09 11:27

全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (9) 日早上跌破 6.2 萬美元大關，本週迄今跌幅超過 6%，但擁有 100 到 1000 枚比特幣繼續進場買入，持有比特幣看漲多頭部位的交易者數量急劇增加，超過瞄準比特幣價格下跌的交易者數量。

儘管存在價格波動和經濟不確定性，被稱為「鯨魚」的比特幣投資大咖仍在累積大量比特幣，這些大戶們持續的購買熱潮顯示他們對比特幣長期前景充滿信心。

光在過去 24 小時，持有 1000 至 1 萬枚比特幣的鯨魚就在自身投資組合中，總共增加價值超過 9.41 億美元的比特幣。

自 2009 年誕生以來，比特幣的冒險之旅就讓公眾著迷，也吸引了一些形形色色的買家。

無論是個人還是公司，持有至少 1000 枚比特幣的人被稱為「鯨魚」，比特幣的匿名創造者中本聰據悉持有大約 100 萬枚比特幣，存在多個錢包中。按當前價格計算，價值約 600 億美元，比特幣最高上限為 2100 萬枚，因此中本聰是比特幣的頂級持有者之一。

近來遭指控稅務詐欺 5000 萬美元的 Roger Ver 則擁有 13.1 萬枚比特幣，依當前價格計算，價值超過 80 億美元。Ver 因早期涉足比特幣並發跡，在市場上被稱為「比特幣耶穌」。

此外，加密貨幣領域最知名人物之一、雙胞胎兄弟 Tyler Winklevoss 與 Cameron Winklevoss 在控告 Meta 執行長祖克柏竊取他們建立社群網站的創意後，經過四年訴訟後獲得 6500 萬美元和解金，這對雙胞胎用這筆錢獲得了全球所有比特幣數量的 1%，當時比特幣價格為 10 美元一枚，並在 2017 年成為首批比特幣億萬富翁。據了解，它們擁有約 7 萬枚比特幣。

商業分析軟體公司 MicroStrategy 創辦人、比特幣忠實信徒 Michael Saylor 也一直在倡導和購入加密貨幣，個人持有 1.7 萬枚比特幣，價值 10.5 億美元，他的公司 MicroStrategy 持有 21.44 萬枚比特幣，占比特幣總量的 1%。