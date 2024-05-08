趁巴菲特拋售蘋果 馬斯克喊話：建倉特斯拉吧！

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 08:02

在波克夏 (BRK.B-US) 年度股東大會結束後，當地時間上週六晚間，馬斯克在 X 上發文說：「巴菲特應該建倉特斯拉，他顯然應該這樣做。」

在波克夏股東大會上，曾套論特斯拉和電動車議題，但聽起來巴菲特還不準備投資這個產業。

當被問到建倉特斯拉的可能性時，93 歲的巴菲特說：「我認為我們對這個領域沒有任何獨特見解，所以我不知道如何在（電動車產業）挑選贏家…… 如果有一些贏家 ，我會很高興。」

巴菲特過去也曾對美國汽車業發表過類似評論，他似乎不認為汽車製造商的股票是很好的投資，當然也有例外，多年來伯克希爾一直持有中國電動汽車製造商比亞迪的股票 ，這筆最初於 2008 年進行的投資回報不錯，波克夏在過去幾年裡賣出了一部分股票。

波克夏沒有立刻回覆對馬斯克的推文發表評論的請求。

波克夏旗下擁有旅遊服務業者 Pilot，該公司在美國州際公路沿線銷售汽油和柴油。 巴菲特似乎不擔心電動車帶來的威脅，他指出，Pilot 可以適應消費者不斷變化的加油偏好。

在波克夏股東大會上，特斯拉以另一種方式被提到，有股東問安全性較高的自動駕駛汽車對汽車保險業意味著什麼，波克夏子公司 Geico 是一家大型 汽車保險公司。

巴菲特說：「任何能夠減少事故的東西都會降低成本。」他還指出，減少事故和創造自動駕駛汽車比人們想像的要困難得多，「如果事故減少 50%，對社會有利，對保險公司不利 …… 但對社會有利的才是我們所追求的。

負責伯克希爾保險業務的阿吉特 · 賈恩 (Ajit Jain) 也指出，汽車保險市場本質上是事故數量和修理汽車的成本，他說：「每一起事故的維修成本已經大幅上升，隨著時間的推移，汽車變得更安全、更複雜，但汽車保險市場仍有可能成長。」

波克夏建倉特斯拉的話肯定會為該公司股價帶來提振，不過，投資人不應抱太大希望。

週一，特斯拉上漲 2%，至 184.876 美元，標普 500 指數和那斯達克指數分別上漲 1% 和 1.2%。

波克夏並不是特斯拉股價上漲的最大因素，該公司的產品陣容可能是股價上漲的主因。 特斯拉將標準續航里程的後輪驅動 Model Y（每次充電可行駛 260 英里）換成了充一次電可行駛 320 英里的遠端版本，遠端版起價約為 4.5 萬美元，標準版起價約為 4.3 萬美元。

更長的續航里程更有吸引力，而且價格更低、每次充電續航里程超過 300 英里的 Model Y 是新事物。 遠端全輪驅動的 Model Y 起售價約 4.8 萬美元。

馬斯克也在 X 上發文表示，透過軟體更新，如今部分 Model Y 可以解鎖更長的續航里程。 這對投資人來說也是一個意外的驚喜。

（上週末馬斯克在 X 上多次發文，他在上週六發的另一條推文中說，上週一他從北京時間上午 9 點開始工作，一直工作到德州奧斯汀時間凌晨 2 點，這意味著他 連續工作了大約 28 小時。