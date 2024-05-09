馬斯克長一堆「闌尾」！特斯拉竟成Luminar最大客戶 光達派贏了？

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 07:46

美國雷射雷達 (光達) 公司 Luminar (LAZR-US) 周二 (7 日) 發布的，最新一季財報透露一個有趣的消息，特斯拉 (TSLA-US) 在該公司營收佔比超過 10%（超過 200 萬美元），意味馬克思又改變心意了。

特斯拉作為近年來全球自動駕駛領域的領導企業，一直標榜不使用光達，而是依靠攝影機偵測物體。 攝影機取得的影像資料輸入到演算法後，能直接輸出例如轉向、加速、煞車等車輛控制指令。 不需要高精地圖以及光達，僅依靠影像資料輸入就能分析並輸出控制策略。

馬斯克在 2018 年首次提出可以不依賴光達，2019 年甚至說「用光達的都很愚蠢，依靠光達注定失敗，昂貴的感測器是不必要的。」他曾比喻：「光達就像人身上長了一堆闌尾，闌尾本身的存在基本上是無意義的，如果長了一堆的話，那就太可笑了。」

然而，Luminar 財報指出，特斯拉是該公司第一季度最大的光達客戶，在其 2100 萬美元營收中佔比超過 10%。 「雖然公司第一季營收季減 5%（主要是由於來自非汽車客戶的銷量下滑），但是由於特斯拉的大量購買，這種下滑得到了一定緩解。」

若特斯拉將自動駕駛技術路線轉向光達，或意味著其他車企押注的光達路線確定性增強。 分析師認為，隨著光達加速上車，產業即將進入快速增長期。

目前，尚不清楚特斯拉在哪裡使用了這些感測器。 特斯拉近年來一直在車輛上淘汰了雷達和聲音感測器等其他感測器系統，其輔助駕駛系統 Autopilot 或 FSD 軟體依靠攝影機來探測物體，但這尚並不能使其車輛完全實現自動駕駛。

值得一提的是，社群媒體上先前曾流傳過特斯拉車頂裝有光達感應器的照片。

但特斯拉過去曾多次否認可能將光達作為自動駕駛系統一部分的猜測，僅將之歸於「我們會定期將自己的技術與其他感測器進行對比測試，以校準我們的攝影機、聲納和 雷達系統」。

在自動駕駛領域，一直分為視覺派和光達派。 前者主張使用高清攝影機 + 視覺辨識演算法，後者主張再加入光達以確保系統穩定。

一直以來，特斯拉和中國自動駕駛公司所選取的技術路線不同，特斯拉堅定選擇純視覺路線，中國則不少車企採用光達方案。 兩種技術路線各有利弊，一直伴有爭議。