〈房產〉高房價壓力顯現 台北購屋年齡層50歲以上占逾3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-02 17:57

受到高房價現象的影響，購屋年齡出現遞延。房仲業者根據聯徵中心購置住宅貸款統計資訊，比較 2013 年和 2023 年購屋年齡占比顯示，雖然 30-40 歲仍是購屋主力，但是 40-50 歲、50 歲以上年齡層的購屋占比幾乎全面上升，而台北市的購屋主力年齡更已移轉至 40-50 歲。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對比 2023 年與 10 年前購屋環境，薪資所得成長趨於停滯，近幾年房價卻持續走高，讓消費者需要花費更多的時間累積足夠的頭期款，才能達到購屋的門檻，使購屋的年齡也出現遞延的現象。

以全台七都中房價最高的台北市，購屋年齡向後遞延現象尤為明顯。2013 年台北市 30-40 歲購屋的占比達 32.9%，仍為四年齡區間中最高；但到了 2023 年，便下降至 26.7%。而 40-50 歲的占比則躍升至 33.7%，50 歲以上也達到 3 成，雙雙超越 30-40 歲的占比。

新北市 30-40 歲和 40-50 歲的占比也迅速拉近，2023 年的占比差距已不到 1%，2023 年新北市 50 歲以上交易占比高達 21.2%，僅次於台北市。顯見房價上漲、只能拉長存款期間，以致購屋年齡遞延，因此才出現雙北 40 歲後甚至是 50 歲以後才購屋的占比明顯增加。

觀察 2023 年七大都會區 40 歲以下購屋的占比，新竹縣市以 56% 的占比為七大都會區中最高。陳金萍分析，新竹縣市綜合所得平均數普遍高於其他縣市，主要受益於新竹科學園區就業人口薪資所得較高，購屋頭期款累積所需時間相對較短，40 歲以下的購屋族群購買力優於其他縣市購屋消費者，使新竹縣市 30-40 歲購屋樣本占比達 40.8%，為七都之中最高。