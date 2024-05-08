北士科住宅推案成新焦點 新潤推出總銷120億元「士科大院」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 14:04

台北的北士科已成建商的最新推案及購地焦點，新潤 (6186-TW) 今 (8) 日正式推出在台北北士科的 266 戶住宅大樓案，總銷也達 120 億元，此外，新潤董事長郭長庚指出，新潤建設 2024 年「士科大院」後，還將推出在桃園高鐵特區的新案銷售 。

新潤建設在台北北士科推案「士科大院」，基地面積爲 1929 坪，郭長庚指出，此一開案的建築基地爲兩年前購入，推案總銷也達 120 億元，規劃爲 26-53 坪住宅，開價爲每坪 105-108 萬元，總價在每戶 3000-6000 萬元，全案已在 3 月推出，並已達成部分銷售。

「士科大院.」代銷此案的慕樺廣告董事長李幹樂表示，通膨壓力因素，讓目前全台房市表現還不錯，現階段缺工、缺料問題未舒緩，又有電價漲、碳費的問題，營造成本居高不下，現在還沒看到太的利空，預期下半年房市應該會持穩。

李幹樂並指出，大陸房市的泡沫化很驚人，台灣政府超前布局祭出管控措施，對台灣房市來說是健康的，不然發生中國大陸房地產龍頭恒大集團、碧桂園事件，是十分可怕的。至於下半年房市會不會優於下半年? 他則認為不一定，預期應該會持穩。

已在台北北士科推分別推出兩辦公大樓案及兩住宅案上市建商華固建設 (2548-TW) ，日前再度出手加碼以 18 億元購入區域內軟橋段建地 745.48 坪，華固總經理洪嘉昇指出，對今天敲進的軟橋段建地，預計 2025 年第二季推 20 樓高純住宅案，總銷上看 50 億元。

北市的建地供給量低，也因此總面積 94.38 公頃由軟橋段與新洲美段組成的北士科，更成為包括達麗 (6177-TW)、國建 (2501-TW) 甚至達欣工 (2535-TW) 等搶進加碼獵地，以華固以總價 18 億元購入的區域內軟橋段建地 745.48 坪，每坪單價高達 241 萬元，市場也依周邊行情推估，華固此一新建案明年第二季的推出，每坪價格上看 130 萬元。