營收速報 - 立益物流(1443)4月營收7,251.20萬元年增率高達34.06％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15
立益物流(1443-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣7,251.20萬元，年增率34.06%，月增率-0.24%。
今年前4月累計營收為2.86億元，累計年增率34.06%。
最新價為31.15元，近5日股價下跌-3.43%，相關其 他上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：+19 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|72,512
|34.06%
|-0.24%
|2024/3
|72,686
|7.51%
|16.63%
|2024/2
|62,322
|27.01%
|-20.65%
|2024/1
|78,537
|47.71%
|19.01%
|2023/12
|65,991
|-9.36%
|-13.61%
|2023/11
|76,391
|17.7%
|12.35%
立益物流(1443-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為倉儲、物流、理貨加工。電子商務、棉紡、貿易。委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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