search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 立益物流(1443)4月營收7,251.20萬元年增率高達34.06％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15

立益物流(1443-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣7,251.20萬元，年增率34.06%，月增率-0.24%。

今年前4月累計營收為2.86億元，累計年增率34.06%。

最新價為31.15元，近5日股價下跌-3.43%，相關其 他上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+18 張
  • 外資買賣超：+19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 72,512 34.06% -0.24%
2024/3 72,686 7.51% 16.63%
2024/2 62,322 27.01% -20.65%
2024/1 78,537 47.71% 19.01%
2023/12 65,991 -9.36% -13.61%
2023/11 76,391 17.7% 12.35%

立益物流(1443-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為倉儲、物流、理貨加工。電子商務、棉紡、貿易。委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty