國產4月營收持穩18億元 國內累計營收創高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-08 13:25
混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 18.07 億元，約持平前月、年增 4.1%；累計前 4 月營收 69.56 億元，年增 2.8%，其中，國內營收在混凝土本業帶動下，也續創同期新高。
國產指出，AI 浪潮席捲全球，加速半導體先進製程研發躍進、台積電 (2330-TW) 等科技大廠在林口、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南以及高雄等地上演擴建廠營建風潮，加上房市健康發展，都推升國內混凝土需求穩健。
國產表示，雖然已過農曆年前後的傳統旺季，但 4 月營收維持穩健高檔，國內營收 15.44 億元，年增 9.57%，累計前 4 月的國內營收 60.52 億元，年增 2.8%，也是同期最佳。
展望後續營運，國產看好，AI 浪潮持續促進頂尖科技大廠積極建設綠建築廠辦，公司為混凝土主力供應商，加上「擇優出貨」策略，以及近年超前積極規劃集團碳競爭策略等，奠定競爭優勢、為集團獲利能力增添強勁動能。
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