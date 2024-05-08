國產4月營收持穩18億元 國內累計營收創高

混凝土大廠國產 ( 2504-TW ) 今 (8) 日公告 4 月營收 18.07 億元，約持平前月、年增 4.1%；累計前 4 月營收 69.56 億元，年增 2.8%，其中，國內營收在混凝土本業帶動下，也續創同期新高。

國產表示，雖然已過農曆年前後的傳統旺季，但 4 月營收維持穩健高檔，國內營收 15.44 億元，年增 9.57%，累計前 4 月的國內營收 60.52 億元，年增 2.8%，也是同期最佳。