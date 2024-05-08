營收速報 - 致茂(2360)4月營收16.08億元年增率高達30.53％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 14:15
今年前4月累計營收為60.26億元，累計年增率30.53%。
最新價為261.5元，近5日股價下跌-3.19%，相關其他電子上漲5.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+397 張
- 外資買賣超：+200 張
- 投信買賣超：+141 張
- 自營商買賣超：+56 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,608,303
|30.53%
|-11.74%
|2024/3
|1,822,155
|9.53%
|51.84%
|2024/2
|1,200,066
|-13.94%
|-14.03%
|2024/1
|1,395,856
|4.94%
|-20.25%
|2023/12
|1,750,237
|19.37%
|18.45%
|2023/9
|1,657,291
|-27.72%
|-11.62%
致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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