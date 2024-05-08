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鉅亨速報

營收速報 - 致茂(2360)4月營收16.08億元年增率高達30.53％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 14:15

致茂(2360-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣16.08億元，年增率30.53%，月增率-11.74%。

今年前4月累計營收為60.26億元，累計年增率30.53%。

最新價為261.5元，近5日股價下跌-3.19%，相關其他電子上漲5.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+397 張
  • 外資買賣超：+200 張
  • 投信買賣超：+141 張
  • 自營商買賣超：+56 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,608,303 30.53% -11.74%
2024/3 1,822,155 9.53% 51.84%
2024/2 1,200,066 -13.94% -14.03%
2024/1 1,395,856 4.94% -20.25%
2023/12 1,750,237 19.37% 18.45%
2023/9 1,657,291 -27.72% -11.62%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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