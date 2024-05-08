營收速報 - 倍力(6874)4月營收2.55億元年增率高達161.59％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:33
今年前4月累計營收為9.47億元，累計年增率161.59%。
最新價為107.5元，近5日股價上漲0.94%，相關資訊服務類指數上漲0.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|255,025
|161.59%
|173.06%
|2024/3
|93,394
|-8.48%
|-61.9%
|2024/2
|245,135
|133.94%
|-30.63%
|2024/1
|353,389
|-2.81%
|119.28%
|2023/12
|161,156
|172.88%
|171.58%
|2023/11
|59,341
|-37.2%
|-18.26%
倍力(6874-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為開發與代理軟體產品與相關服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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