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鉅亨速報

營收速報 - 倍力(6874)4月營收2.55億元年增率高達161.59％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:33

倍力(6874-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.55億元，年增率161.59%，月增率173.06%。

今年前4月累計營收為9.47億元，累計年增率161.59%。

最新價為107.5元，近5日股價上漲0.94%，相關資訊服務類指數上漲0.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 255,025 161.59% 173.06%
2024/3 93,394 -8.48% -61.9%
2024/2 245,135 133.94% -30.63%
2024/1 353,389 -2.81% 119.28%
2023/12 161,156 172.88% 171.58%
2023/11 59,341 -37.2% -18.26%

倍力(6874-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為開發與代理軟體產品與相關服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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