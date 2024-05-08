富邦人壽與工會簽團協 生育補助每胎10萬元、納員工持股信託

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 15:05

富邦金控 (2881-TW) 打造幸福企業！旗下富邦人壽與富邦人壽工會今 (8) 日舉行團體協約簽約儀式，本次團協歷經近 2 年時間研議，雙方達成共識，簽訂多項優於法令的勞動條件及員工福利條文，包括：職場內外意外事故關懷金、職業病關懷金，以及優於法令之每胎 10 萬元生育補助、每年 1.5 萬元育兒補助等，更將員工持股信託福利正式納入團協條文，以保障員工福利。

此次團體協約由富邦人壽董事長林福星、富邦人壽工會理事長闕念祖代表雙方簽訂，行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市政府勞動局副局長江明志、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等多位貴賓，亦親臨見證保險業勞資共贏的重大里程碑。

富邦人壽董事長林福星表示，企業強大的競爭力來自於正向、積極的員工，唯有勞資雙方建立互相尊重和信任的基礎，公司才能永續發展。

林福星指出，本次與工會簽訂團體協約，納入多項優於法令的勞動條件及員工福利條文，具體實踐對員工關懷與照護之承諾，確保員工權益完善，不僅促進企業進步，對於保險業也具有指標意義，致力使勞資關係穩定與職場和諧，實現「正向力量 豐富生命」企業理念。