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鉅亨速報

營收速報 - 富宇(4907)4月營收19.26億元年增率高達3520.88％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 14:15

富宇(4907-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣19.26億元，年增率3520.88%，月增率1435.07%。

今年前4月累計營收為21.35億元，累計年增率3520.88%。

最新價為77.3元，近5日股價上漲11.83%，相關建材營造股價指數上漲6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+82 張
  • 外資買賣超：+72 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,925,766 3520.88% 1435.07%
2024/3 125,451 236600% 198.88%
2024/2 41,973 77627.78% 0.36%
2024/1 41,821 78807.55% -67.49%
2023/12 128,659 -3.58% -94.39%
2023/11 2,292,373 0% 5073.02%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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