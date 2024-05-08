營收速報 - 富宇(4907)4月營收19.26億元年增率高達3520.88％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 14:15
富宇(4907-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣19.26億元，年增率3520.88%，月增率1435.07%。
今年前4月累計營收為21.35億元，累計年增率3520.88%。
最新價為77.3元，近5日股價上漲11.83%，相關建材營造股價指數上漲6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+82 張
- 外資買賣超：+72 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,925,766
|3520.88%
|1435.07%
|2024/3
|125,451
|236600%
|198.88%
|2024/2
|41,973
|77627.78%
|0.36%
|2024/1
|41,821
|78807.55%
|-67.49%
|2023/12
|128,659
|-3.58%
|-94.39%
|2023/11
|2,292,373
|0%
|5073.02%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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