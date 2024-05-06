沙國調漲價格、加薩局勢緊張 國際油價連一周下跌後反彈

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-06 20:33

國際油價連續一周下跌後於周一 (6 日) 走高，原因是沙烏地阿拉伯提高對亞洲客戶的價格，顯示出對前景的信心。另一方面，加薩走廊的停火協議可能性似乎渺茫，再次引發外界擔憂，即以色列與哈瑪斯的衝突仍可能在這個主要產油區擴大。

布蘭特原油在創下 2 月以來最大單周跌幅後攀升至每桶 84 美元。截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.84%，至每桶 83.67 美元；6 月到期的西德州原油期貨上漲 1.04%，至每桶 78.92 美元。

沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 上調 6 月對亞洲所有品級原油售價，其中關鍵的阿拉伯輕質原油 (Arab Light oil) 漲幅超乎一些煉油商的預期。與此同時，以色列軍方已經開始將平民撤離拉法 (Rafah)，外媒認為這可能該國即將展開襲擊的前奏。

上述消息替國際油價提供一些支撐，過去由於對中東衝突擔憂有所緩減，油價在先前四周中有三周走跌。外界普遍預估，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 今年下半年仍繼續維持減產政策，努力訪只出現供應過剩情形。

其中 OPEC + 的成員國伊拉克與哈薩克已經概述計畫，說明它們如何遏止石油流入市場，以補償今年年初超出配額的產量。

盛寶銀行 (Saxo Bank a /S) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示:「原油交易價格走高，原因是人們對中東問題的擔憂重新升溫，使價格重新獲得一些溢價，同時沙國在向亞洲漲價後發出需求強勁的訊號。」

Hansen 還提到，美國上周公布的就業數據顯示失業率意外上升，透露在經歷年初的強勁成長後，勞動市場正在出現一些降溫。然而，這也讓外界重新相信聯準會 (Fed) 可能會降息，因此提振油價。值得注意的是，歐元區周一公布的 4 月製造業數據超出預期，顯示石油需求強勁。

政治消息方面，在拉法的行動發生之前，以色列和哈瑪斯周末在開羅舉行的潛在停火談判未果。 Engie SA 旗下市場分析平台 EnergyScan 在一份報告中表示：「石油市場不會立即受到影響，但地緣政治風險溢價正在輕微轉移。」

隨著對更大範圍地區戰爭的擔憂消退，選擇市場的風險溢價有所降低。布蘭特原油偏度處於近兩個月來最看跌的水平，看漲與看跌選擇權的差價達到 3 月以來最大。由於本周一是倫敦的假日，周一的交易量可能不大。