4月我外匯存底連4跌 央行：聯準會年底前降息2碼機率6成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-06 17:38

中央銀行今 (3) 日公布 4 月底我國外匯存底金額為 5670.19 億美元，較上月底減少 10.81 億美元，呈現連 4 月下滑，反映美元升值；對於市場高度關注聯準會何時降息，央行外匯局局長蔡烱民表示，「年底前還是可能降息 2-3 碼」，年底前降 2 碼還是有 60% 的機率。

蔡烱民說明，聯準會釋出訊息是稍微緩和緊縮力道，今年還是可能降息，目前看到的訊息顯示，年底前降 2 碼仍有 60% 機率、應該不會升息，此也是影響股市最大的力量。

據央行統計，4 月影響我國外匯存底變動主要有 3 大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節，而這個月央行的調節量與上月差不多，4 月匯市與 3 月差異不大。

對於主要貨幣變動，央行提到，4 月美元指數續揚 1.66%，再加上日元重挫，造成大部分貨幣貶值，歐元貶值 0.65%，瑞郎貶值 1.03%，英鎊貶 0.6%，加幣貶值 1.03%，新台幣也貶值 1.66%，日元更貶值多達 3.47%，不過，澳幣逆勢升值 0.34%，人民幣也升值 0.08%。

蔡烱民說，新台幣 4 月貶幅仍小於日元、韓元和星元，也強調匯率影響出口不太大，不至於演變成貨幣戰，日元貶值主要會影響資金流動。

截至 4 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7130 億美元，較上月下滑 160 億美元，約當外匯存底 126%，較上月下滑 2 個百分點。

央行統計外資 4 月賣超約 1300 多億元，淨匯出約 70 億美元，和金管會證期局差異 60 億美元，「主要是盈餘匯出的差異，真正數據以他們為主，央行只是做一些補充」。