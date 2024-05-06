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鉅亨速報

營收速報 - 福懋科(8131)4月營收8.65億元年增率高達40.05％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15

福懋科(8131-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣8.65億元，年增率40.05%，月增率4.87%。

今年前4月累計營收為32.25億元，累計年增率40.05%。

最新價為36.9元，近5日股價上漲0.41%，相關半導體業上漲0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-76 張
  • 外資買賣超：-86 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：+16 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 865,260 40.05% 4.87%
2024/3 825,052 19.22% 12.7%
2024/2 732,089 -0.3% -8.78%
2024/1 802,512 7.94% 19.74%
2023/12 670,211 -20.8% 3.14%
2023/11 649,779 -18.26% 2.03%

福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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