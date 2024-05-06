營收速報 - 福懋科(8131)4月營收8.65億元年增率高達40.05％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15
今年前4月累計營收為32.25億元，累計年增率40.05%。
最新價為36.9元，近5日股價上漲0.41%，相關半導體業上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-76 張
- 外資買賣超：-86 張
- 投信買賣超：-6 張
- 自營商買賣超：+16 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|865,260
|40.05%
|4.87%
|2024/3
|825,052
|19.22%
|12.7%
|2024/2
|732,089
|-0.3%
|-8.78%
|2024/1
|802,512
|7.94%
|19.74%
|2023/12
|670,211
|-20.8%
|3.14%
|2023/11
|649,779
|-18.26%
|2.03%
福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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