材料-KY 4月營收11.38億元創同期新高 年增50.38%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 19:40

材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2024 年 4 月營收 11.38 億元創同期新高，月減 18.88%，年增 50.38，累計 2024 年 1-4 月營收 47.51 億元，年增 1.05 倍。

材料 - KY 4 月營收仍維持於高檔，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價也在高檔區 材料 - KY 指出，4 月單月營收在產品銷售組合，及預收部分東歐地區客戶人民幣貨款於中間行審查時間較長，致使絲束出貨略受影響，未能再突破新高。

材料 - KY 指出，展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，也樂觀看待成長動能延續。

材料 - KY 在新產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成 35,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。