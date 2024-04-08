中國外匯存底擴大至3.24兆美元 央行連17個月增持黃金

最新數據顯示，受匯率折算、資產價格變化等因素影響，中國 3 月外匯存底規模擴大，是連續第四個月站穩 3.2 兆美元關卡，央行也連續第 17 個月提高 黃金 準備。

據《華爾街見聞》報導，中國國家外匯管理局周日（7 日）公布的數據顯示，截至 2024 年 3 月末，外匯存底的規模為 3.2456 兆美元，較 2 月末增加約 198 億美元，升幅為 0.62%。

這是中國外匯存底連續第四個月站穩 3.2 兆美元大關，去年外匯存底全年穩定在 3.1 兆美元上方。

與此同時，中國 3 月末黃金準備為 7,274 萬英兩，2 月末為 7,258 萬英兩，為央行連續第 17 個月增持黃金，但這也是 17 個月來央行增持黃金準備最少的一次。