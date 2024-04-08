中國外匯存底擴大至3.24兆美元 央行連17個月增持黃金
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 10:00
最新數據顯示，受匯率折算、資產價格變化等因素影響，中國 3 月外匯存底規模擴大，是連續第四個月站穩 3.2 兆美元關卡，央行也連續第 17 個月提高黃金準備。
據《華爾街見聞》報導，中國國家外匯管理局周日（7 日）公布的數據顯示，截至 2024 年 3 月末，外匯存底的規模為 3.2456 兆美元，較 2 月末增加約 198 億美元，升幅為 0.62%。
這是中國外匯存底連續第四個月站穩 3.2 兆美元大關，去年外匯存底全年穩定在 3.1 兆美元上方。
與此同時，中國 3 月末黃金準備為 7,274 萬英兩，2 月末為 7,258 萬英兩，為央行連續第 17 個月增持黃金，但這也是 17 個月來央行增持黃金準備最少的一次。
國家外匯管理局表示，3 月受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格走高。在匯率折算、資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底增加。
國家外匯管理局說，國內經濟回升態勢不斷鞏固，長期向好基本面未改變，將為外匯存底規模保持基本穩定帶來支撐。
中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，3 月美元指數較 2 月上漲 0.3% 至 104.5，歐元、日元、英鎊等主要非美貨幣總體貶值。資產價格方面，美股標普 500 股票指數漲 3.1%，日經 225 指數漲 1.6%。
「同時，隨著『穩增長』政策落地顯效，開年以來中國經濟回升的態勢不斷鞏固增強，基本面支撐，加上『穩外資』政策不斷加碼，人民幣資產的避險和投資價值進一步凸顯。」溫彬認為，這些因素均有利於中國的國際收支保持基本平衡，為外匯存底基本穩定打下堅實基礎。
興業研究首席外匯研究員郭嘉沂則表示，央行增持黃金，一方面是出於資產與貨幣多樣化的需求，另一方面是考慮到宏觀環境下黃金的高配置價值。黃金具備貨幣、債券、商品屬性，在大宗商品產能周期進入投資周期、美國債務周期接近尾聲的背景下，黃金配置價值凸顯。
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