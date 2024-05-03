亞幣料創兩個月來最佳單周表現 各國央行加強干預功不可沒

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-03 20:00

亞洲貨幣有望創下近兩個月來表現最好的一周，原因是各地的政策制定者加強口頭警告及行動干預。

據《彭博》報導，彭博亞洲美元指數本周已上漲 0.4%，這是自 3 月初以來的最大漲幅，原因是央行疑似干預貨幣，其中日本當局首當其衝。聯準會本周發出的鷹派訊號減弱，也有助削弱美元，支撐區域貨幣。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 首席亞洲外匯策略師 Ken Cheung 表示，市場參與者在非農就業數據公布之前回購亞洲新興市場外匯，而區域貨幣也受到美元 / 日元多頭平倉的幫助。

Cheung 補充指出，如同鮑爾所言，即使美國就業報告再次強勁，聯準會也可能會繼續觀望模式，「美元的風險偏於下行」。

此前，亞洲貨幣兌美元匯率今年以來逐月下跌，原因是美國經濟強勁，壓低了對美國利率下降的預期，從而使美元保持堅挺。

原本最弱的日元，疑似在當局狂砸 230 億美元的干預下，本周表現優於所有亞幣及 G10 貨幣。

其他亞洲國家也有行動，印尼央行在 4 月下旬提高利率以捍衛本幣，令市場感到意外，而南韓、日本和美國的財政部長則表示，亞洲同行捍衛各自貨幣的意願有所增強。