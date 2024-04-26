日本央行毫無動作 分析師預計日元進一步走弱

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 14:14

一些策略師認為日元兌美元有可能貶值至 160 日元，而另一些策略師則指出當地信貸利差有可能擴大。許多人認為干預的可能性增加。

野村證券首席貨幣策略師 Yujiro Goto 表示，雖然之前的報導，引發了人們對減少日本公債購買量討論的預期，但聲明非常簡單，表示日本公債購買量將按照 3 月份會議決定的政策執行，沒有明顯變化。

他認為，日元將遭到拋售。現在日本央行事件已經過去，美元兌日元匯率高於 156，需要密切關注是否會出現 2022 年 9 月那樣的干預。

Blue Edge Advisors 投資組合經理 Calvin Yeoh 形容，這是一個「什麼都沒有的壽司」—一個普通的白飯糰。由於日本公債失去走高的動力，日元將由日本以外的利率擺布。

盛寶資本市場策略師 Charu Chanana 指出，日本央行再次證明，即使是華爾街最鴿派的預期，它也能令鴿派感到驚訝。市場可能會再次確認利差信念，並繼續測試日元疲軟的極限。

他預計，美元兌日元可能會加速向 158-160 移動，日元在一個月內波動 10，可能是個干預的門檻，為進一步上漲提供了空間。