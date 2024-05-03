寶徠信義區「松雍」案預計今年完工交屋 營運可望轉盈

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-03 19:05

寶徠 (1805-TW) 今 (3) 日召開股東常會，寶徠指出，在去年完成減資及現金增資後，財務狀況明顯轉佳。同時，位於台北市信義區「松雍」案，今 (2024) 年將完工交屋，預計帶動寶徠將轉盈有望。同時，也將增加收益型不動產的經營。

寶徠指出，個案進度方面，位於松山區的「璞園樸園」案，目前已完成結構體工程，將於 2025 年完工交屋；與春保鎢鋼集團、璞園建築團隊共同合作投資開發之林口「華亞高科技園區案」，目前已送件申請建照，將於 2024 年第四季取得建照後推出；位於台北市中山區之「永靜公園」及內湖區之「石潭段」都更案，都更事業計畫正由主管機關審議中，預估將於 2025 年取得都更核備及建照後推出。

寶徠指出，在新個案方面，預計 2025 年與璞園在中壢運動公園重劃區合作推出新案；與春保鎢鋼集團預計合作台北市中山區「喜瑞飯店」都更案。此外，也積極投入台北市松山區及南港區都更個案之整合及雙北、桃園重劃區個案洽談，新個案預期將持續增加。

寶徠進一步表示，隨著在建個案陸續完工交屋及新個案將進入銷售、開工期，公司營運將步入穩定成長期。未來推案將增加重劃區比重，並以重劃區與都更並重的方式開發新案，以提升營運動能。