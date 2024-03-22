台達電泰國新廠及研發中心開幕 強化電動車產品布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-22 17:57

泰達電執行長鄭安指出，今天是泰達電在泰國深耕 35 年的新里程碑，新落成的八廠將滿足其不斷成長的需求，而新的研發中心更將首次在泰國當地開發電動車電力電子產品，將能夠促進泰國及整個東南亞地區的產業、經濟和環境發展。

泰達電自 2010 年就開始在泰國生產電動車相關產品，電動車解決方案涵蓋包括車載充電器和直流電轉換器的電力控制產品，以及包括馬達驅動器和驅動馬達的動力驅動產品，另還有車用散熱解決方案及被動元件，全球客戶亦涵蓋歐洲、美國和日本的主要汽車品牌。

泰達電擁有完整的先進電動車產品製程，自原料入庫和儲存，到 SMT（表面黏著）製程、PWBA（組裝電路板）製程、組裝和燒機，以及出貨前的產品測試流程一應俱全。